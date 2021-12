Mano incastrata nell'impastatrice: lavoratore grave al Maggiore

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, 24 dicembre, Vigilia di Natale, all'interno di un laboratorio di pasta fresca di via Paganini. Per cause in corso di accertamento una persona che era al lavoro è rimasta ferita: in particolare la sua mano è rimasta incastrata all'interno di una impastatrice.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il lavoratore al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono di media gravità. Sono in corso accertamenti, da parte dei carabinieri e degli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl, per capire se i dispositivi di sicurezza della macchina impastatrice fossero in funzione al momento dell'incidente.