Incidente sul lavoro a Sacca di Colorno, mano incastrata in un cingolo del trattore: agricoltore ferito

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 20 settembre, a Sacca di Colorno. Per cause in corso di accertamento un agricoltore, che stava lavorando nei campi con l'utilizzo di un trattore a cingolo è rimasto ferito. Secondo le prime informazioni la mano dell'uomo, che stava operando nei pressi del mezzo agricolo, sarebbe rimasta incastrata all'interno del cingolo del trattore. I soccorsi sono stati allertati da subito e in pochi minuti sono arrivati sul posto. Dopo la medicazione il lavoratore è stato trasportato al pronto soccorso del'Ospedale Maggiore per accertamenti medici. Fortunatamente secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

