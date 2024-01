Sorbolo, operaio rimane incastrato in un macchinario: rischia l’amputazione della mano e dell’avambraccio

Incidente sul lavoro in un'azienda nel parmense. Un operaio di origine moldava, che stava lavorando alla linea di produzione come responsabile di linea dell'Emiliana Gourmet in via Caduti del Lavoro a Sorbolo è rimasto incastrato in un macchinario. Probabilmente, a causa di questo, subirà l'amputazione dell'avambraccio e della mano. È stato trasportato nell'area codice rosso all'Ospedale di Parma. I Carabinieri di Parma sul posto per chiarire la dinamica. Sul posto anche gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma che hanno verificato, insieme ai militari, il rispetto delle misure di sicurezza previste per quanto riguarda i macchinati e l'ambiente di lavoro.

