Paura allo Spip, operaio ferito mentre lavorava al tornio: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 6 aprile, all'interno di un'azienda di via Moneta nel quartiere Spip a Parma. Secondo le prime informazioni un operaio, che stava lavorando al tornio, è rimasto ferito alla spalla e al torace, per cause in corso di accertamento.

L'episodio si è verificato verso le ore 8. I colleghi hanno avvisato subito i soccorsi che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Dopo le prime cure, effettuate sul posto dai sanitari, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma ed è stato poi ricoverato nel reparto di medicina d'urgenza. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si trova in pericolo di vita. Sul posto gli operatori della Medicina del Lavoro e i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo per verificare se tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate.