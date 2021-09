Cade da un silos e precipita per sette metri: operaio grave al Maggiore

E' caduto da un silos ed è precipitato per circa 7 metri. Un operaio è ricoverato in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, in seguito ad un incidente sul lavoro - il secondo di oggi mercoledì 8 settembre - avvenuto poco prima delle ore 12 in strada Santa Margherita, nei pressi del quartiere Eurosia. Secondo le prime informazioni il lavoratore - che stava operando nei pressi della struttura - sarebbe caduto per circa 7 metri.

I soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno trasportato l'operaio all'Ospedale Maggiore. La dinamica dell'infortunio deve ancora essere ricostruita: sul posto i carabinieri e gl iispettori della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma hanno effettuato gli approfondimenti previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO