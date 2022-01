Guardia forestale colpita da un grosso ramo: grave al Maggiore

Una guardia forestale è stata colpita da un grosso ramo nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 gennaio, mentre stava lavorando al taglio di alcuni alberi a Cassio di Terenzo. Il lavoratore è rimasto gravemente ferito in seguito all'impatto.

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi. L'operatore stava tagliando alcuni alberi quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito da un grosso ramo.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero serie. Attualmente si trova nell'area rossi, in attesa di accertamenti medici.

IN AGGIORNAMENTO