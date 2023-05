Paura a Zibello, meccanico rimane schiacciato tra due auto: 40enne grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 2 maggio, all'interno di un'officina meccanica di Zibello. Secondo le prime informazioni un meccanico di circa 40 anni sarebbe rimasto ferito mentre si trovava all'interno dell'edificio adibito ad officina. L'uomo, che avrebbe subito un trauma da schiacciamento, è stato soccorso dagli operatori del 118. Sul posto l'ambulanza infermieristica e l'automedica di Fidenza. L'operaio è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma per le verifiche relative alle condizioni di sicurezza.

IN AGGIORNAMENTO