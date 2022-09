Incidente a Lemignano, scontro tra due auto: quattro feriti

Uno scontro frontale tra due auto ha provocato quattro feriti, due di questi ricoverati con ferite di media gravità. Il terribile incidente si è verificato a Lemignano di Collecchio, in via Nazionale. Era da poco passata l'una quando, per cause ancora in corso d'accertamento, si è verificato lo scontro. Una delle due vetture si è ribaltata dopo l'impatto. Sono quattro le persone rimaste coinvolte, due in maniera piuttosto seria. Sul posto due ambulanze del 118 e una squadra di vigili del fuoco.