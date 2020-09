Monte Ragola, marito e moglie scivolano per 10 metri lungo una pietraia: 73enne grave al Maggiore

Grave incidente in montagna nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 29 settembre, nella zona di Bedonia, alle pendici del monte Ragola, al confine con Ferriere, nel piacentino. Secondo le prime informazioni due escursionisti sarebbero caduto da una pietraia. Sul posto sono arrivate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico di Parma, Piacenza e Santo Stefano d'Aveto, oltre all'elicottero arrivato da Pavullo.

I due, marito di 73 anni e moglie di 65 anni, residenti a Parma, stavano effettuando un'escursione lungo la via normale che conduce alla vetta della montagna. Per cause ancora da chiarire il marito è scivolato per circa dieci metri, battendo il capo e gli arti inferiori sul terreno. La moglie, nel tentativo di raggiungere l'uomo è anch'essa scivolata, urtando violentemente una spalla ma riuscendo a dare l'allarme. Sul posto sono arrivate cinque squadre del Soccorso Alpino, l'ambulanza di Bedonia ed EliPavullo. Dopo una delicata operazione di recupero la donna è stata verricellata e affidata alle squadre territoriali del Soccorso Alpino che la hanno condotta all'ambulanza che attendeva al vicino Passo dello Zoavallo. Il marito invece è stato recuperato dal velivolo e trasportato all'ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni.



IN AGGIORNAMENTO