Brutta avventura per un uomo di 75 anni, investito da un'auto mentre attravesava le strisce pedonali. Poco prima delle 12:30, a Monticelli Terme, l'incidente si è verificato in via Verdi. L'auto coinvolta si sarebbe poi allontanata, con l'uomo che ha riportato ferite di media gravità alla testa.