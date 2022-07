Lesignano, quindicenne cade dalla moto sulla pista di cross e finisce in ospedale

Cade dalla sella della sua moto e finisce in ospedale. E' accaduto a un quindicenne sulla pista di motocross di Monte Michelone, nel comune di Lesignano Bagni. Il ragazzo è finito al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità. La dinamica è al vaglio: per cause in corso di accertamento il 15enne ha perso il controllo della moto ed è caduto.