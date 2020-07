Cade lungo un sentiero per 50 metri: muore 54enne di Corcagnano

E' caduto lungo un sentiero per circa 50 metri ed è morto, tradito da quelle montagne che amava tanto. Salvatore Baio, da tutti conosciuto come Fabrizio, 54enne progettista meccanico alla Fermac di via Spezia ha perso la vita nella serata di mercoledì: il suo corpo è stato trovato nella notte tra mercoledì e giovedì da un'unità cinofila del Soccorso Alpino, impegnato nelle ricerche insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. La moglie ha visto che non era tornato a casa e che era irraggiungibile sul cellulare: ha subito avvertito i soccorsi che si sono mossi nella zona dell'Alpe di Succiso, lungo il sentiero sull'Appennino Reggiano che il 54enne aveva deciso di percorrere.

Fabrizio Baio, appassionato di montagna e preparato per percorrere un sentiero di quel tipo, è scivolato, precipitando per 50 metri. Poco prima aveva inviato una sua foto alla moglie dal monte Casarola: l'immagine è servita ai soccorritori per mettersi sulle sue tracce. Quando lo hanno trovato, però, il 54enne era già deceduto dopo la caduta. Salvatore Baio viveva a Corcagnano con la moglie.