Cade dalle scale di piazza Ghiaia, grave una donna

E' caduta dalla scalinata di piazza Ghiaia, la donna trasportata in condizioni gravi nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l'incidente, probabile una scivolata. Fatto sta che la donna, una 75enne ha avuto un violento impatto con il suolo, tanto che è stata necessaria l'assistenza del 118. Gli operatori sanitari l'hanno trasportata al Maggiore in gravi condizioni.