Frontale tra un'auto e un furgone a Ragazzola: due feriti gravi

Un secondo schianto frontale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 16 maggio. L'incidente è avvenuto a Ragazzola, nel comune di Roccabianca, lungo strada Levata. Erano da poco passate le ore 9 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e un furgoncino si sono scontrati frontalmente. In seguito all'impatto due persone, i conducenti dei due mezzi, sono rimasti feriti in maniera seria.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno preso in carica i feriti e li hanno trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni le due persone ferite avrebbero riportato ferite gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.