L'incidente e l'auto bloccata nel traffico: corsa contro il tempo per salvare la figlioletta di due mesi

Una vera e propria corsa contro il tempo per salvare la figlioletta di appena due mesi. I genitori la stavano portando all’ospedale Maggiore di Parma per farla visitare, preoccupati dalle condizioni della piccola diventata cianotica, ma l’auto su cui viaggiavano, riporta Repubblica, è rimasta bloccata nel traffico intorno all’ora di pranzo a causa di un incidente nel Parmense.

Momenti di paura, e si è reso necessario l’intervento di una squadra di soccorritori per evitare il peggio. La famiglia è rimasta bloccata nei pressi della ditta Fagioli al confine fra Reggio Emilia e Parma.

I genitori hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale che stava gestendo la situazione del traffico. In pochi minuti sono arrivati un’autoambulanza della Croce Bianca e un’auto infermieristica dell’ospedale Franchini con l’elisoccorso atterrato nei pressi della via Emilia.

Dopo le prime manovre messe in atto dal personale sanitario, la piccola ha iniziato a respirare normalmente. È stata quindi portata in ambulanza al Maggiore per gli accertamenti del caso.

L’incidente che ha bloccato la circolazione è avvenuto poco dopo le 11 di ieri nei pressi dell'abitato di San Prospero all'altezza della frazione Il Moro, dove si sono scontrate violentemente due auto e un furgone. Il bilancio: tre feriti, di cui uno grave.