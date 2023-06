Dramma a Sorbolo: muore un ciclista

Tragedia in via Mantova, a Sorbolo. Nel pomeriggio, poco prima delle 16, un uomo di 69 anni è deceduto a causa di un malore. Originario della Tunisia, viveva nel complesso delle case popolari della cittadina ed era molto conosciuto a Sorbolo. Secondo le prime informazioni il ciclista avrebbe avuto un malore e si sarebbe accasciato al suolo. I sanitari del 118, che sono arrivati sul posto in pochi istanti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.