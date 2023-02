Tragedia in Strada Fornace, perde il controllo della moto e muore

Incidente fatale nella tarda mattinata di domenica 5 febbraio, a Vigatto, in strada Fornace nei pressi del torrente Parma. Intorno alle 12:30, un centauro ha perso il controllo della sua moto finendo in un fosso e ha perso la vita. Inutili i soccorsi, attivati immediatamente. La vittima è il 52enne Simone Bocchia di Sissa. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravi, tanto che dall'Ospedale Maggiore di Parma si è alzato in volo l'elisoccorso. Sul posto anche i mezzi di ParmaSoccorso e gli operatori del 118.