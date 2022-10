"Attraversava la tangenziale di corsa": la 35enne brasiliana, uccisa da un'auto, forse stava scappando

La 35enne brasiliana, travolta e uccisa da un'auto lungo la tangenziale Sud a Parma la sera di sabato 15 ottobre stava probabilmente attraversando la strada di corsa. Secondo le testimonianze di alcuni automobilisti, ora al vaglio degli inquirenti, infatti la donna avrebbe accelerato il passo e si sarebbe affrettata per raggiungere l'altro lato della strada, forse per scappare da qualcuno.

Le ipotesi sul perché si trovasse in un punto in cui si arriva solo camminando per un tratto di strada di fianco al guardrail, sono diverse. La dinamica esatta dell'episodio è però ancora in corso di accertamento. I dati certi sono che la donna, ospite di una struttura assistenziale del Comune, si trovava a piedi lungo la tangenziale e che ha cercato di attraversare la strada proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo l'auto, una Range Rover, poco prima dell'uscita per strada Argini e dopo l'uscita per via Traversetolo.

Se in un primo momento si era pensato anche ad un possibile gesto volontario nel corso dei giorni una delle ipotesi che stanno prendendo piede - ma che deve ancora essere accertata - è che la 35enne brasiliana si trovasse in quel punto molto pericoloso perchè era in fuga da qualcuno, che stesse sfuggendo ad una persona violenta che l'aveva presa di mira. I contorni dell'episodio non sono ancora nitidi: è anche possibile, come a volte avviene poco più avanti lungo quella strada, che la donna abbia semplicemente deciso di attraversare la tangenziale.

Alcuni automobilisti hanno infatti segnalato di aver già in passato visto persone che attraversavano la strada a poca distanza dal punto dell'impatto con l'auto. Il conducente della Range Rover avrebbe riferito agli inquirenti di aver visto la persona al centro della tangenziale e di aver fatto di tutto per frenare l'auto, senza riuscirci. Alle 21.30 era buio e nessuno si aspetta un pedone in tangenziale. Sotto choc dopo l'incidente sarebbe rimasto sul posto per diverso tempo, sconvolto da quello che era appena successo.