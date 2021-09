Mattinata da incubo in A1: 14 chilometri di coda

Ancora una mattinata di caos in A1 in seguito ad un tamponamento tra tre mezzi pesanti, avvenuto tra Terre di Canossa e il bivio con l'A22 del Brennero. Nel tratto che fa Parma va verso Reggio Emilia si sono formati 14 chilometri di coda.

Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso.

Inoltre si segnalano 2 km di coda verso Bologna per i curiosi.

A chi viaggia verso Milano si consiglia di uscire a Modena Nord, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada a Terre di Canossa.

Per le lunghe percorrenze verso Milano, si consiglia di percorrere la A22 del Brennero e poi la A4 in direzione Milano.

In alternativa, per le lunghe percorrenze dalla A14 verso Milano, si consiglia di percorrere la A13 Bologna-Padova e poi la A4 in direzione Milano.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.