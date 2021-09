Camion in fiamme in A1, traffico in tilt: 8 chilometri di coda e uscita chiusa

Lunghe code anche in tangenziale e in via Emilia

Un camion ha preso fuoco nel corso della notte tra domenica 5 e lunedì 6 settembre lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 110+500. Si sono formati oltre 8 chilometri di coda tra il bivio per l'A15 e l'uscita di Parma, che è stata chiusa.

TRAFFICO IN TILT IN A1, IN TANGENZIALE E IN VIA EMILIA- Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Parma, verso Bologna, ci sono 8 km di coda per le operazioni di ripristino della pavimentazione a seguito di un camion che aveva preso fuoco all'altezza del km 110+500 intorno a mezzanotte.

Il traffico scorre su 2 corsie.

L'entrata di Parma resta chiusa verso Bologna e la riapertura è prevista per le ore 12.

A chi è in viaggio verso Bologna si consiglia di uscire a Fidenza e rientrare in A1 a Terre di Canossa-Campegine dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte ed i mezzi d'opera.

A cause dell'impossibilità di viaggiare in quel tratto autostradale il traffico si è riversato sulla via Emilia, con lunghe code verso Parma e sulla tangenziale.