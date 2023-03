Biker cade e si procura un forte trauma toracico: grave al Maggiore

Il Soccorso Alpino Emilia-Romagna è stato attivato nel tardo pomeriggio per un biker caduto a terra: l'uomo ha manifestato un forte dolore al torace.

Il 37enne, residente in Provincia di Parma, era in compagnia amici a svolgere un giro con la moto da enduro. Il gruppo stava percorrendo una strada sterrata tra Tordenaso e Marzolara quando l'uomo ha perso il controllo del proprio mezzo cadendo rovinosamente a terra, procurandosi un forte trauma toracico.

Gli amici hanno subito chiamato i soccorsi e sul posto è giunta una squadra del Soccorso Alpino stazione monte Orsaro. Gli operatori Saer hanno immobilizzato il biker, posizionato su barella portantina e trasportato all'ambulanza per circa 400 metri.

L’ambulanza di Calestano ha così preso in carico l'infortunato per trasportarlo all'ospedale Maggiore di Parma per le cure del caso. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco di Langhirano e l'automedica.