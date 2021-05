Maxi tamponamento tra 8 tir in A1: autostrada chiusa e traffico in tilt

Maxi tamponamento nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 12 maggio lungo l'autostrada A1 tra Parma e Fidenza, al chilometro 108 Nord.

Secondo le prime informazioni 8 tir sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento: lo scontro tra i primi due mezzi pesanti avrebbe poi causato la carambola di camion. L'autostrada è stata chiusa al casello di Parma in direzione Milano per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi pesanti coinvolti. Lungo la strada ci sono detriti e tuorli d'uovo: alcuni tir infatti hanno perso il carico che stavano trasportando.

Si sono creati alcuni chilometri di coda in A1, in tangenziale e in via Emilia. Uno dei camionisti è rimasto ferito ma le sue condizioni di salute non sono gravi: sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e ai Vigili del Fuoco di Parma e di Fidenza, anche il personale di Autostrade. In A1, nella corsia Sud, ci sono 8 chilometri di coda.

AUTOSTRADE - Sulla A1 Milano-Napoli, tra Parma e il bivio con l'A15 Parma-La Spezia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incendente tra camion avvenuto all'altezza del chilometro 108 con conseguente perdita di carico. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 km di coda. In direzione di Bologna, tra Fidenza e Parma , ci sono incolonnamenti per 8 km.

Chi è in viaggio verso Milano deve uscire a Parma, dove ci sono code per 5 km, e può rientrare a Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia. Si consiglia di anticipare l'uscita a Reggio Emilia. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A22 Brennero- Modena e poi la A4 Torino-Trieste verso Milano. Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

