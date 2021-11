Un piccolo aereo sarebbe precipitato nel pomeriggio di oggi, 27 novembre, in una zona tra Pontetaro, nel comune di Fontevivo e Collecchio. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Il gravissimo incidente è avvenuto poco prima delle 15.30: le cause dello schianto sono in corso di accertamento.

IN AGGIORNAMENTO