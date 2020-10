Auto si schianta contro un camion in A1: ragazzina di 11 anni gravissima

Paura nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 ottobre, per un gravissimo incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 87 in direzione Milano. Per cause in corso di accertamento un'auto si è schiantata contro il camion che la precedeva mentre entrambi i mezzi si trovavano tra le uscite di Fidenza e quella di Parma Ovest.

L'impatto è stato violentissimo e l'auto è stata quasi completamente distrutta. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118: le ambulanze, l'elisoccorso e i Vigili del Fuoco che hanno estratto tre persone - un uomo ed una donna di circa 40 anni e una ragazzina di 11 anni - dall'abitacolo. I tre feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore.

La ragazzina di 11 anni, la più grave dei tre, è stata trasportata con l'elisoccorso nel reparto di Rianimazione. Ha infatti riportato ferite molto gravi: attualmente la prognosi è riservata. Sul posto anche la polizia Stradale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Gli altri due feriti sono in condizioni di media gravità: l'uomo verrà dimesso a breve mentre la donna verrà ricoverata per sottoporsi ad alcuni accertamenti sanitari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery