Scontro tra auto, camion e furgone in via Baganzola: tre feriti

Grave incidente stradale nella mattinata di mercoledì 25 gennaio lungo via Baganzola a Parma, in corrispondenza della rotonda per le Fiere. Per cause in corso di accertamento tre veicoli - un'auto, un camion e un furgone - si sono scontrati.

Secondo le prime informazioni ci sarebbero tre feriti, che avrebbero riportato traumi di media gravità. Due persone, rimaste incastrate, sono state fatte uscire dai vigili del fuoco.

Sul posto, oltre alle ambulanze e le automediche del 118, oltre ai vigili del fuoco e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi e gestito il traffico in zona.

IN AGGIORNAMENTO