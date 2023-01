Scontro tra auto, camion e furgone in via Baganzola: tre feriti

Grave incidente stradale nella mattinata di mercoledì 25 gennaio lungo via Baganzola a Parma, in corrispondenza della rotonda per le Fiere. Per cause in corso di accertamento tre veicoli - un'auto, un camion e un furgone - si sono scontrati.

Secondo le prime informazioni ci sarebbero tre feriti, che avrebbero riportato traumi di media gravità. Sul posto, oltre alle ambulanze e le automediche del 118, oltre ai vigili del fuoco e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi e gestito il traffico in zona.

IN AGGIORNAMENTO