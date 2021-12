Boschetto di Tizzano, auto esce di strada e si ribalta: conducente grave

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 15 dicembre, a Boschetto di Tizzano Val Parma. Erano da poco passate le 7.50 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada e si è ribaltata. È possibile che il conducente abbia perso il controllo del mezzo a causa della presenza di ghiaccio sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita.