Frontale tra due auto a Busseto: due feriti gravi

Grave incidente stradale lungo la strada provinciale per Busseto, all'incrocio con via Farnese. Erano da poco passate le ore 13 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. A bordo dei due mezzi un uomo e una donna, che hanno riportato entrambi ferite di media gravità. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Pontetaro, l'automedica di Fidenza e l'ambulanza della Croce Verde di Noceto.