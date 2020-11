Ragazzina di 11 anni investita da un'auto a Busseto: trasportata in ospedale

Grave incidente stradale in via Verdi a Busseto. Per cause in corso di accertamento una ragazzina di 11 anni, che si trovava a piedi in via Verdi a Busseto, è stata investita da un'auto, guidata da un 65enne. Il conducente ha subito avvertito i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Sul posto anche l'elisoccorso che ha trasportato la ragazzina al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore per alcuni accertamenti.