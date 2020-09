Cade in bici: 56enne di Fidenza in ospedale

È rimasto ferito fortunatamente in modo lieve il ciclista di 56 anni che nella mattinata di domenica 13 settembre è caduto con la sua bicicletta a Castelnuovo Fogliani. Si tratta di un fidentino che intorno alle 10 si trovava insieme ad un amico lungo la Provinciale "Salsediana" quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Fiorenzuola, ha perso il controllo della due ruote cadendo sulla banchina sterrata laterale alla carreggiata. Indossando correttamente il casco e tutti i dispositivi di sicurezza, si sarebbe procurato ferite giudicate lievi dai sanitari del 118 (automedica di Fiorenzuola e Pubblica Valdarda), che lo hanno trasportato per accertamenti in ospedale a Fidenza.

