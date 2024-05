Grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica 12 maggio a Cascinapiano, nel territorio del comune di Langhirano, lungo la Massese. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il motociclista, che è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni di salute del ferito sarebbero di media gravità.