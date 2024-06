Cade con la scooter a Collecchio: ferito in ospedale

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì 11 giugno. Il conducente di uno scooter ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva strada della Cisa. Secondo le prime inforrmazioni avrebbe fatto tutto da solo: nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 46enne, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono di media gravità e non è in pericolo di vita.