Scontro tra due auto a Felino, quattro feriti: uno grave

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, mercoledì 28 luglio in via Calestano a Felino. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate mentre stavano percorrendo il tratto di strada in corrispondenza del civico 24. Quattro persone sono rimaste ferite: tre in modo lieve e una in modo grave.

I sanitari del 118, che sono arrivati sul posto in pochi istanti, hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente è avvenuto verso le ore 22.15: sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.