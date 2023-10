Fidenza, scontro tra auto e scooter: 16enne sbalzato a terra, è grave

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 15 ottobre in via Piave a Fidenza. Per cause in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati violentemente poco prima delle ore 17. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un ragazzo ragazzo di 16 anni che è stato sbalzato dal mezzo a due ruote ed è finito sull'asfalto.

Le sue condizioni di salute sono gravi: ha riportato ferite in varie parti del corpo. Sul posto l'ambulanza di Fidenza con l'infermiere e l'automedica: il 16enne è stato trasportato in ospedale e si trova ricoverato nell'area rossi del pronto soccorso del Maggiore. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Secondo le prime inforrmazioni l'auto coinvolta nell'incidente avrebbe finito la sua corsa, dopo lo scontro con lo scooter, contro il cancello di un'abitazione. Per i due occupanti però non è stato necessario il ricovero.