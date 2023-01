Fidenza, pauroso frontale tra auto e tir: un ferito grave

Pauroso frontale nella tarda mattinata di lunedì 23 gennaio a Fidenza tra un'auto e un tir che stavano percorrendo la strada provinciale per Soragna.

Erano da poco passate le 12.30 quando, per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati violentemente, all'altezza della zona artiginale La cittadella del freddo. In conseguenza dello scontro il conducente dell'auto è rimasto seriamente ferito.

Sul posto l'ambulanza infermieristica di Fidenza e l'automedica di Fidenza, oltre ai vigili del fuoco - che hanno messo in sicurezza l'auto e la zona dell'incidente - e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico zona. Secondo le prime informazioni il conducente, portato in ambulanza all'ospedale di Vaio di Fidenza, avrebbe riportato un forte trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO