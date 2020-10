Scontro auto-moto a Fraore: muore motociclista 44enne

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre a Fraore, in via Stati Uniti d'America. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate. L'impatto è stato violentissimo ed il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto.

Le ferite riportate sono state troppo gravi e per il 44enne alla guida della moto non c'è stato nulla fare: Danuele Frati è deceduto nel reparto di Rianimazone dell'Ospedale Maggiore poco dopo il ricovero.

Sul posto sono attivati in pochi istanti i soccorritori del 118, ambulanze e automedica che hanno trasportato l'uomo d'urgenza in ospedale. Il 44enne era alla guida della sua moto Suzuki quando all'improvviso si è scontrato con una Peugeut, guidata da una 70enne di Parma. Daniele Frati, molto conosciuto in città e in provincia, viveva a Soragna ed era considerato un motociclista attento e preparato.