Scontro frontale tra due auto a Fraore: ferito al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 dicembre, a Fraore. Erano da poco passate le ore 18.30 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente.

Una persona ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto l'ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Pontetaro, i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi di legge. Secondo le prime informazioni la persona ferita non avrebbe riportato ferite gravi.