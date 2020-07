Finisce fuori strada con la moto sul Ventasso: muore 43enne di Parma

Tragico incidente per un motociclista parmigiano che ha perso la vita a Busana, in provincia di Reggio Emilia. Lo schianto è avvenuto, poco prima delle 12 di domenica 26 luglio lungo la SS 63 denominata in quel tratto via Nazionale Sud. Il centauro 43enne di Parma, Massimo Faggiani, ha perso la vita sul colpo per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Collagna intervenuti sul posto.

Da una prima ricostruzione, l'uomo, diretto verso Castelnovo Monti, ha perso il controllo della sua Kawasaki Z 1000 finendo fuori strada e andando a sbattere contro un guardrail. Per il 43enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le indagini proseguono per risalire all'esatta dinamica dell'incidente.