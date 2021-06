Scontro tra due auto a Parola di Fontanellato: due feriti gravi

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 16 giugno a Parola di Fontanellato. Erano da poco passate le ore 7 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontate. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un tamponamento.

Sul posto l'ambulanza infermieristica di Pontetaro, l'ambulanza infermieristica di Fidenza con l'automedica di Fidenza, i Vigili del Fuoco. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza per accertamenti. Le loro condizioni sono di media gravità. Sul posto anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi previsti per legge ed ha regolato il traffico lungo la via Emilia.