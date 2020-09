Paura a Pilastro, si schianta in auto contro un muretto: 21enne grave al Maggiore

Pauroso incidente stradale all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 16 settembre, lungo la tangenziale di Pilastro, tra Parma e Langhirano. Per cause in corso di accertamento una ragazza di 21 anni, che si trovava a bordo della sua auto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un muretto che si trova nei pressi della strada.

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i soccorritori del 118: l'ambulanza e l'automedica della Pubblica Assistenza di Langhirano. Dall'Ospedale Maggiore si è alzato in volo anche l'elisoccorso. I Vigili del Fuoco di Langhirano giunti sul posto insieme agli altri mezzi di soccorso, hanno lavorato mezz'ora per riuscire a liberare la donna dalle lamiere dell'auto per consentire poi il suo trasferimento d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con l'elicottero. Secondo le prime informazioni la conducente ha riportato ferite gravi: la 21enne si trova ricoverata nell'area rossi. Sono in corso accertamenti sanitari sulle sue condizioni di salute.

