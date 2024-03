Via San Leonardo, scontro tra auto e bici: ferito in ospedale

Grave incidente stradale nella tarda serata di mercoledì 6 marzo in via San Leonardo a Parma. Verso le ore 23, per cause in corso di accertamento, un'auto e una bicicletta si sono scontrate. Ad avere la peggio il ciclista, che è finito sull'asfalto provocandosi traumi in varie parti del corpo. Sul posto I sanitari del 118 e la polizia locale. Il ferito è stato trasportato in condizioni di media gravità al pronto soccorso del Maggiore. Secondo le prime informazioni il ferito non si troverebbe in pericolo di vita.

