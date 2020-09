Si schianta con la moto contro un'auto in via Emilia: 18enne grave al Maggiore

Si è schiantato contro una Ford Fiesta mentre stava percorrendo via Emilia nei pressi di San Pancrazio ed ora si trova ricoverato nell'area codici rossi del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma, in gravi condizioni di salute. Un 18enne, che stava guidando la sua Ktm, è venuto a contatto con l'auto che, secondo le prime informazioni, proseguiva nella stessa direzione di marcia. Sul posto ambulanze e automedica del 118. Le condizioni del ragazzo, originario del piacentino ma residente a Parma, sono apparse subito serie: trasportato con urgenza al Maggiore ha riportato traumi in varie parti del corpo ed ora si trova in prognosi riservata..

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.