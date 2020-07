San Prospero, ciclista 57enne investito da un'auto: conducente positivo all'alcoltest

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 luglio, lungo la via Emilia, tra San Prospero e la località Il Moro per cause in corso di accertamento un ciclista di 57 anni è stato investito da una Fiat Marea, che proseguiva nella stessa direzione di marcia. Il conducente del veicolo è risultato positivo all'alcoltest, effettuato dagli agenti della polizia Locale di Parma che sono attivati sul posto per effettuare i rilievi previsti per legge. I soccorritori del 118 sono giunti in pochi minuti in via Emilia Est ed hanno prestato le prime cure al ciclista, trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.