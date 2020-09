Tragedia a San Rocco di Busseto, esce di strada in auto e si ribalta: muore 40enne

Gravissimo incidente mortale nel pomeriggio di sabato 19 settembre a San Rocco di Busseto. Per cause in corso di accertamento un 40enne di Fidenza, che stava percorrendo strada Nuova a bordo della sua auto, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. L'auto si è ribaltata più volte e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il 40enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Le cause del tragico incidente sono in corso di ricostruzione.

