Castellina di Soragna, motociclista investe ciclista: 11enne gravissimo

Pauroso incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 15 giugno, a Castellina di Soragna, nei pressi di Villa Castellina. Erano da poco passate le 7.30 quando, per cause in corso di accertamento, un motociclista ha investito un ragazzino di 11 anni, che si trovava a bordo della sua bicicletta.

Ad avere la peggio il ciclista, un ragazzino di 11 anni, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma in gravissime condizioni di salute. Il ragazzo ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto l'automedica di Fidenza, l'ambulanza infermieristica di Fidenza e la Pubblica Assistenza di Fidenza.

Anche il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti sull'esatta dinamica dell'incidente.

IN AGGIORNAMENTO