Tangenziale, si schianta con la moto contro il guardrail: muore 29enne

Tragico incidente, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 febbraio, lungo la tangenziale sud di Parma. Una moto si è schiantata contro il guardrail all'altezza dell'uscita di strada Argini, tra via Langhirano e via Budellungo.

L'impatto è stato violentissimo e per il motociclista, Brian Ricardo Leon Briones, un ragazzo di 29 anni, di origini equadoregne e residente a Parma, non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo in seguito alle ferite riportate. I sanitari del 118, che sono arrivati sul posto in pochi istanti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto la polizia locale e la polizia stradale hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

La dinamica: dalla prima sommaria ricostruzione dell'incidente, sembra che la moto si sia schiantata contro il guardrail da sola, senza che fossero coinvolti altri mezzi.

