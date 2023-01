Grave incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 23 gennaio. Erano da poco passate le 12.40 quando, per cause in corso di accertamento, un furgone è precipitato in una scarpata mentre stava percorrendo la strada provinciale.

Sul posto i soccorritori del 118 con le ambulanze e l'automedica, oltre ai vigili del fuoco. Il conducente, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato gravi ferite.

IN AGGIORNAMENTO