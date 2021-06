Auto contro furgone a Traversetolo: ferito al Maggiore

Nella mattinata di oggi, mercoledì 16 giugno, si è verificato un incidente stradale nella zona di Traversetolo. Erano le 7.15 quando, per cause in corso di accertamento, un furgone e un'auto si sono scontrati. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori: l'ambulanza e l'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo si sono recate sul posto in pochi istanti. I Vigili del Fuoco di Parma sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Una persona ferita è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: ha ferite di media gravità.