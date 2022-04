Tamponamento in via Emilia: ferito incastrato nell'abitacolo

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 11 aprile, lungo via Emilia Est, nei pressi della località Il Moro. Per cause jn corso di accertamento alcune auto sono state coinvolte in un tamponamento.

Il conducente di uno dei mezzi coinvolti nello scontro è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Parma che lo hanno estratto dall'auto. I sanitari del 118 hanno poi trasportato la persona ferita al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Fortunatamente ha riportato solo ferite lievi.

Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. L'incidente è avvenuto verso le ore 7.30: in seguito allo scontro si sono verificati alcuni disagi alla circolazione.