Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 29 giugno lungo la via Emilia Est, in corrispondenza della rotonda di Pittarello. Secondo le prime inforrmazioni un'auto si sarebbe schiantata contro il guardrail. L'episodio è avvenuto verso le ore 13.30. Il conducente non avrebbe riportato ferite gravi.